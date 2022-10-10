إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم «توك توك» مع دراجة بخارية بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد وقوع حادث تصادم «توك توك» مع دراجة بخارية بنطاق ذات المركز ونقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود العام لتلقي العلاج.

تحديد هوية المصابين

وانتقلت الأجهزة إلى مكان الحادث وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «شعبان زغلول أحمد 40 عاما، وليد محمد جمعة 48 عام ،عصام محمد بكر 40 عام مقيمين جميعهم بمركز إيتاى البارود»، ونقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

حرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.