مصرع عامل وإصابة 2 في حادث تصادم سيارة بالطريق الأوسطي

لقي عامل مصرعه وأصيب شخصان إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطي قبل بوابة الرسوم بحوالي 5 كم اتجاه الضبعة دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وجرى نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بحادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم قبل بوابة الرسوم بحوالي 5 كم اتجاه الضبعة دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

إصابة شخصين ووفاة عامل

وبعمل التحريات الأولية بقيادة العميد عمرو حجازى مفتش المباحث تبين أن الحادث وقع بسبب اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة نارية، ما أدى لإصابة شخصين ووفاة عامل يبلغ من العمر 36 سنة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وكشفت التحريات إصابة الأول عامل باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم والثاني عامل مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي، والتحفظ من قبل الأجهزة الأمنية على قائد السيارة الأولى والمركبتين لمعرفة أسباب وملابسات وقوع الحادث.