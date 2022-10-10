مصرع شخص في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالعمرانية

لقى شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية، ونقل المتوفى إلى ثلاجة مستشفى أم المصريين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

بلاغ

ورد إخطار الى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الى المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية يفيد تلقيه بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مروري ومتوفي اعلي محور دائري المنيب في الاتجاه القادم من المنيب إتجاه المريوطية دائرة القسم.

اصطدام دراجة نارية بسيارة

وبالانتقال رجال الشرطة الى مكان الواقعة برئاسة اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة تبين من خلال الفحص والتحريات برئاسة العميد على عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب انه اثناء سير سيارة ماركة قيادة محاسب 41 سنة فوجيء بدراجة نارية قيادة أحد الأشخاص 39 سنة ومقيم المريوطية متوفي نتيجه اصابته بجروح بالراس ونزيف داخلي وتم نقله وحجزه بمستشفي أم المصريين انحرفت نحوه من ناحية اليمين مما أدي للإصطدام بها من الأمام وأصابه قائدها التي أودت بحياته.

كما تم نقل المتوفي لثلاجة مستشفي أم المصريين والتحفظ على السيارة وقائدها وأقر بإرتكاب الواقعة دون قصد، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.