القصة الكاملة لوفاة طبيب المنوفية الشاب.. «ملحقش يستلم تكليفه»

تزوج قبل 5 أشهر وتخرج قبل عام حاصلا على المركز الأول على دفعته طوال سنوات الكلية في كلية طب المنوفية، وكان ينتظره مستقبل باهر، ولكن القدر كان أسرع من أحلامه وطموحاته وأصبح يصارع المرض خلال الفترة الأخيرة حتى توفاه الله عن عمر ناهز الـ26 عاما، فبعد سهر الليالي والاجتهاد على مدار 7 سنوات وحصوله على المركز الأول في الدفعة 34 كلية طب المنوفية، وكان على بعد أيام قليلة لاستلام التكليف ليحصد ثمرة مجهوده وتفوقه.

الحزن يخيم على أطباء المنوفية

وأكد الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور عبدالرحمن صلاح الطبيب الشاب كان من خيرة الشباب وكان متفوقا في دراسته وكان الأول على دفعته في كلية الطب، موضحا أن الفقيد كان مريضا بالقلب وكان يعاني على مدار السنوات السابقة، مشيرا إلى أن هناك حزنا من الأطباء في المنوفية لوفاة الطبيب الشاب.

من جانبه قال محمد حسيس، صديق طبيب المنوفية، إن خبر وفاة صديقه نزل على كل من يعرفه بالصاعقة وأنهم في حالة ذهول وحزن حتى الآن، خصوصا أن المتوفى كان يضرب المثل في الاحترام وحسن الخلق والسمعة، ومواقفه العديدة مع أصدقائه أو حتى الذين لا يعرفهم تبرهن على عدم تأخره في مساعدة أحد إذا طلب منه المساعدة.

تشييع جثمان طبيب المنوفية

وشيَّع الآلاف من أهالي مركز شبين الكوم، جثمان الشاب إلى مثواه الأخير في مقابر القرية، بحضور العديد من أصدقائه الأطباء وأساتذته في الكلية لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة طبيب المنوفية، وسط حالة من الذهول والحزن الشديد من أسرة المتوفى وكذا جميع الحاضرين، الذين كانوا يشهدون للشاب بالخلق وحسن السلوك والمعاملة طوال فترة حياته.