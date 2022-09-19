زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب مقاطعة «هوالين» شرق تايوان

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة «هوالين» الواقعة شرق تايوان في الساعة 10:07 صباح اليوم الاثنين، بالتوقيت الصيني، وقال مركز «شبكات الزلازل» الصينية، إن مركز الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات

وأشار ««شبكات الزلازل»، إلى رصد مركز الزلزال عند خط عرض 23.42 درجة شمالا وخط طول 121.35 درجة شرقا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

مصرع شخص واحد جراء زلزال ضرب «هوالين»

وأمس الأول السبت، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر محافظة «تايتونج» شرقي تايوان، كما تعرضت محافظة «هوالين» الواقعة شرقي الجزيرة، أمس الأحد، لزلزال بلغت قوته 6.9 درجة، وأسفر الزلزال الأخير عن مصرع شخص واحد.

كما أسفر زلزال أمس الأحد، الذي ضرب تايوان، عن انهيار مبنى من 3 طوابق في «يولي»، ومحاصرة 4 أشخاص، بينهم طفلة «5 سنوات»

وقالت وسائل إعلام محلية، إنه بعد حوالي 3 ساعات، تمكنت السلطات من إنقاذ جميع الأشخاص.

وفي وقت سابق، أعربت المتحدثة باسم مكتب «شؤون تايوان» بمجلس الدولة الصيني، «تشو فنج ليان» عن قلق «بكين» العميق بشأن الزلزالين اللذين ضربا تايوان، معربة عن أمل بلادها استئناف السكان في المنطقة المتضررة الحياة في أسرع وقت ممكن.