شيرين تكشف سر الـ4 كراسي على مسرح مهرجان قرطاج: جسمي معبي مية ومش قادرة أقف

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب كواليس عودتها للغناء في حفلة قرطاج بعد أزمتها الأخيرة، مشيرة إلى أنها لم تكن تستطيع الغناء صحيًا نظرًا لمعاناتها من تعبئة جسمها بالماء «جسمي كان معبي مية وأول مرة أشوف نفسي عرقانة على المسرح وأنا مبعرقش».

وأشارت شيرين عبدالوهاب خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC»، إلى أن السفير المصري في تونس تواصل معها ودعاها للمشاركة في حفل ختام مهرجان قرطاج «معرفش ازاي قولت له أيوة ومعرفش ازاي غنيت في الحفلة دي ومعرفش ازاي وقفت في الحفلة دي وأنا مقدرش أقف ساعتين أغني ولا ساعة ولا نص ساعة».

عشان كل خطوة لو مقدرتش أقف هقعد

وأكدت شيرين عبدالوهاب أن الله سبحانه وتعالى هو سبب وقوفها ذلك اليوم على المسرح، مشيرة لوضع 4 كراسي على المسرح لتجلس عليها حال عدم استطاعتها الوقوف أثناء الغناء «ده ربنا سبحانه وتعالى وأول مرة أطلع على مسرح عليه 4 كراسي عشان كل خطوة لو مقدرتش أقف هقعد».

وأشارت إلى أنها كانت تبكي مع مدير أعمالها عند البروفات، مشددة على أنها لم تستطع رفض طلب السفير المصري لإحياء حفل ختام مهرجان قرطاج بتونس «كم الحب ده والطاقة الإيجابية لما اتضخت في وشي روحي رجعت لي».