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شيرين عبدالوهاب تستعد لإحياء حفلها بإحدى الجامعات الخاصة

كتب:

محمود الرفاعى
09:10 م | السبت 08 أكتوبر 2022
حفل شيرين عبد الوهاب

حفل شيرين عبد الوهاب

انتهت فرقة شيرين عبدالوهاب، منذ قليل، من إجراء بروفات حفلها الغنائي، المقرر إقامته اليوم، في إحدى الجامعات الخاصة، في أول حفل لها بمصر بعد الغياب.

شيرين عبد الوهاب تقدم باقة من أغنياتها

من المقرر أن تشدو شيرين في الحفل، بعدد كبير من أهم وأشهر أغنياتها، منها «أنا مش مبيناله، وجرح تاني، ويا معافر»، وكانت طرحت منذ أيام، أغنيتها الجديدة المترو، التي تعد إحدى اغنيات ألبومها الجديد، الذي من المقرر طرحه بشكل متتالي.

شيرين عبد الوهاب تستعد لحفلها بالكويت

كما تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، أيضا، لإحياء حفل غنائي، في دولة الكويت يوم 29 أكتوبر الجاري، وذلك بعد نجاح حفلها الأخير في مهرجان قرطاج في تونس، وطرحت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر، التي وصلت لـ12 ألف جنيه

وجاءت شروط حفل شيرين بالكويت، يمنع دخول الأطفال أقل من 16 عاما دون مرافق بالغ، يمنع الوقوف والرقص أثناء الحفل، يمنع التصوير والكاميرات والتسجيل الصوتي، يمنع التدخين ودخول الأطعمة والمشروبات داخل المسرح.

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بقلم محمود الرفاعى