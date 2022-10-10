شيرين عبدالوهاب: تعلمت سماع النصائح بخصوص حياتي العاطفية مؤخرا

تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن التغيرات التي طرأت على حياتها بعد تخطيها أزمتها الأخيرة، موضحةً: «أي حاجة نفسي فيها زي الأكل، باخد منها حتة، جسمي كان معبي ميه لكن كشيت شوية كتير».

شيرين: حبيت الشقا وعزة نفسي

وعن مرور 20 سنة على غنائها «آه يا ليل»، أوضحت شيرين عبدالوهاب، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، على قناة DMC: «أنا بحب العشرين سنة دول أوي وحبيت السنين اللي قبلهم أوي، حبيت الشقا اللي كنت بشقاه وأنا صغيرة وعزة نفسي، وكنت بسمع الكلام، لأني بوزن الكلام بميزان من ذهب».

وتابعت شيرين: «أنا بحب النصائح وبعمل بيها، لكن النصائح اللي ليها علاقة بقلبي ممكن بكون مش بسمع الكلام فيها، لكن مؤخرا تعلمت، ومعتقدش إني عملت أغنية مش راضية عنها خلال 20 سنة».

النجاح مع نصر محروس

وأوضحت: «خرجت من عند نصر محروس عارفة إزاي أكمل حياتي المهنية، واستفدت منه حاجات كتير، وأشكره على أول خطوة في حياتي كانت معاه، تعاونت معه في 3 ألبومات».