شيرين عبدالوهاب: كنت حاسة إني هبقى ناجحة.. بس مش أوي كده

تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن نجاحها الكبير في حياتها المهنية، موضحةً: «كنت حاسة إن ربنا شايل لي حاجة حلوة بس مش أوي كده، كنت فاكرة إن هيبقى عندي أهم محل أدوات تجميل في القاهرة ويبقى له فروع في المحافظات مثلا يعني، لكن متخيلتش إني هبقى دولية».

شيرين: أحصل على نفس القدر من الحب والاحترام في كل بلد أدخلها

وأضافت شيرين عبدالوهاب، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، على قناة DMC، أنها تحصل على نفس القدر من الحب والاحترام في كل بلد تدخلها: «أنا محظوظة، لما بدخل تونس والسعودية شوفي بيتسقبلوني إزاي، والكويت والمغرب والإمارات ولبنان وسوريا».

محظوظة بحب الناس

وتابعت الفنانة: «أنا محظوظة بالناس اللي بتحبني مش في مصر بس، ولكن في بلدان مختلفة»، لترد عليها مقدمة البرنامج قائلة: «إنتي موهبة كلنا نحرص على الحفاظ عليها لأنك هبة الله وصنيعته، وكلنا من حقنا أن نحافظ عليكِ ونرعاكِ».