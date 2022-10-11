شيرين عبدالوهاب عن حلاقة شعرها: ده طبيعي وبيحصل.. أنا بغسل نفسي

تحدثت شيرين عبدالوهاب عن حلق شعرها «أنا قريت إن ده طبيعي وبيحصل وعلم النفس حلله واتكلم فيه كشيء طبيعي، وقريت كتاب بيتكلم فيه إن حلاقة الست لشعرها بداية جديدة وعهد جديد للست بتفتحه مع نفسها وأنا حسيت إني بفتح صفحة جديدة وبغسل نفسي لأني كنت بحب شعري».

أنا طول الوقت بشتكي من نفسيتي

وتابعت شيرين ، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC»: «أنا شخص طول الوقت بشتكي من نفسيتي بس بقالي شهرين حاسة إني مولودة من جديد ومبقاش فيه لوم وبقا فيه ضحك وهزار وبقا فيه دلع وبقيت بعرف أنام كنت بحب أنام بحاجة تأهلني للنوم لأني كنت بنام أفكر ولما أصحى كنت باخد دوا للحساسية وللمعدة ودلوقتي مبمشيش ببرشام صداع».

كواليس عودتها لأصدقائها

كما كشفت شيرين كواليس عودتها لأصدقائها «كل الناس كانوا فاكرين وعارفين إني هربانة منهم خوفا من الشماتة، كلهم كانوا زي موج البحر ورا بعض وأول ما ابتديت أقول آلو كله رجع كل الناس قالوا لي لا وحذروني وأنا كنيت وكنت بعاقب في نفسي ومش عايزة أظهر للناس اللي عملت كده معاهم خوفا إني أعمل حاجة تانية تضايقهم».