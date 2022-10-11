الرئيس الكوري الجنوبي: «بيونج يانج» ليس لديها ما تكسبه من النووي

قال الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سوك يول»، اليوم الثلاثاء، إن «بيونج يانج» ليس لديها ما تكسبه من الأسلحة النووية، مضيفا للصحفيين، إن الجارة الشمالية تتقدم في تطويرها النووي وتهدد ليس فقط «سول» ولكن العالم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللة الإنجليزية.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أشار، أمس الاثنين، إلى أن الإجراءات الدفاعية لـ«واشنطن» مثل التدريبات العسكرية المشتركة والمناورات البحرية مع كوريا الجنوبية لا تبرر استفزازات «بيونج يانج» الصاروخية، مضيفا في تصريحات لـ«يونهاب»، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تدين استمرار كوريا الشمالية في اختبار الصواريخ الباليستية.

متحدث أمريكي: استمرار «بيونج يانج» في اختبار الصواريخ الباليستية غير قانوني

وأوضح المتحدث الأمريكي، أن استمرار «بيونج يانج» في اختبار الصواريخ الباليستية، أمر غير قانوني ويزعزع استقرار المنطقة والمجتمع الدولي.

من جانبه، حضر زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، حفل التدشين لبناء مزرعة «ريونبو» دفيئة في بلدة هامجو في إقليم هامكيونج الجنوبي، في الذكرى بمناسبة الذكرى الـ77 لتأسيس حزب العمال الحاكم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية

زعيم كوريا الشمالية: ضرورة بناء مزيد من المزارع الدفيئة الضخمة

وقال «كيم جونج أون»، في خطاب، إن من الضروري، بناء مزيد من المزارع الدفيئة الضخمة مثل «ريونبو» الدفيئة في كل إقليم بكوريا الشمالية، من أجل توفير الخضروات للشعب بكثرة في ظل الظروف المناخية الطبيعية للبلاد.

ودعا الزعيم الكوري الشمالي، إلى تحقيق التحديث والإنتاج الوفير والتصنيع للخضروات.