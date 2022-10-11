شيرين: يا ريتني قلت «أنا شبه محمد ممدوح».. ولازم أتخانق خناقة جامدة قبل ما أغني

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب إن الفنان في الماضي كان يرتدي قناعا وأنها استحدثت موضة الوضوح «من 20 سنة مكنش فيه حاجة اسمها عفوية تامة قدام الكاميرا، وكان الفنان لازم يلبس قناع قدام الجمهور وده من احترامه الشديد لهم وكان بيبقى دائما متزن قوي وأنا جيت هزيت وحبيت أعمل موضة الوضوح والطبيعية ياريتني كنت قولت شبه محمد ممدوح أكيد مش قصدي أبدًا لازم يتصيدوا عشان يغلوشوا على اللي بيحصل ساعتها».

الصوت بيعجز لو انتي قررتي تعجزيه

وكشفت شيرين خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC» عن الأغاني التي كان من المفترض أن تغنيها ولكنها ذهبت لمطربين آخرين ضاربة المثل بأغنية «غريبة الناس» التي غناها الفنان وائل جسار، مضيفة «أغنية غريبة الناس مزعلتش لأن اللي غناها غناها حلو جدًا».

وأوضحت شيرين أن الصوت يمكن أن يُعجز «الصوت بيعجز لو انتي قررتي تعجزيه وتخافي وتغني بنص صوت وتقولي أنا لازم أحافظ عليه وتتكلمي بصوت واطي أنا لما أعوز أغني كويس لازم أتخانق خناقة جامدة قوي قبل ما أطلع صوتي بيفتح فيها الصوت ده عضلة لو انتي عايزة تضعفيها اضعفيها وأحب أغني حتى لو صوتي تعبان».