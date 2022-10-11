كوريا الجنوبية تسجل 15476 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

سجَّلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 15476 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، و10 حالات وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» بكوريا الجنوبية إلى 28708 حالات

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع إجمالي وفيات فيروس «كورونا» في البلاد إلى 28708 حالات وفاة.

من جانبها، رفعت حكومة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، قيودا على دخول السياح الأجانب، ورفعت السلطات، قيود العدد اليومي المسموح لهم بالدخول، والحظر على تأشيرات الدخول لقصيرة من 68 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

ورفعت الحكومة اليابانية، الحد الأقصى البالغ 50000 شخص لعدد الوافدين يوميًا، فيما ذكرت قناة «إن أتش كيه» اليابانية: لن يتم فحص الزائرين طالما لم تظهر عليهم أعراض «كورونا»، كما لن يُطلب منهم العزل عند الدخول.

وأشارت «إن أتش كيه»، إلى أن لا يزال هناك شرط لإثبات حصول الوافد على 3 جرعات من لقاح «كورونا» أو الاختبار السلبي للفيروس خلال 72 ساعة من المغادرة.