الصين تسجل 427 إصابة بفيروس كورونا.. و«صفر وفيات»

سجَّلت السلطات الصحية في الصين، 427 إصابة محلية العدوى بفيروس «كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، أمس الاثنين، فيما لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة بالفيروس.

وأضافت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، أن من بين الحالات المسجلة، 145 حالة في منغوليا الداخلية و82 إصابة في «شينجيانج»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأضافت اللجنة الصينية، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ«كورونا» ظل ثابتا عند 5226 حالة وفاة، مشيرة إلى خروج 273 مريضا بالفيروس من مستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي للبلاد ليرتفع الإجمالي إلى 244736 شخصا.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» بكوريا الجنوبية إلى 24.9 مليون حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت وكالة «مكافحة الأمراض»، 15476 إصابة بـ«كورونا»، بينها 95 حالة وافدة من الخارج، ليترفع إجمالي الإصابات إلى 24995246 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، حذرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، من تفشي محتمل لفيروس «كورونا» والإنفلونزا الموسمية هذا الشتاء.