الصين تسجل 373 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الصينية، 373 إصابة محلية العدوى بفيروس «كورونا» في البر الرئيس للبلاد، أمس الأحد.

«الصحة الوطنية» تسجل 119 إصابة في منغوليا

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الاثنين، في تقرير، إلى أن من بين حالات الإصابة المسجلة 119 حالة في منغوليا و70 إصابة بـ«شينجيانج»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية تسجل 8981 إصابة بـ«كورونا» بينها 47 وافدة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 8981 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بينها 47 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 24 مليون حالة.

وأعلنت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، تسجيل البلاد 23 حالة وفاة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى أكثر من 28 ألف حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.