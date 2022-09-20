تأجيل التحقيق مع زعيم «إخوان تونس» إلى عصر اليوم

أجلت النيابة التونسية، التحقيق مع زعيم حركة «النهضة»، راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، في قضية تسفير شباب البلاد لبؤر التوتر إلى عصر اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وذكرت إذاعة «موزاييك» التونسية، إن راشد الغنوشي وعلي العريض، مثلا منذ أمس الاثنين، أمام الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب بثكنة بوشوشة بالعاصمة «تونس» في ملف «التسفير إلى بؤر التوتر».

وفي وقت سابق، رفضت النيابة العامة التونسية، رسميا طلبا لإرجاء الاستماع إلى زعيم «النهضة»، في قضية تتعلق بالإرهاب معروفة إعلاميا باسم «ملف التسفير إلى بؤر التوتر».

وفي وقت سابق، بدأت وحدة «مكافحة الإرهاب» التونسية، التحقيق مع نائب حركة «النهضة» علي العريض في قضية تسفير آلاف التونسيين للقتال في مناطق النزاع.

تردد اسم حركة «النهضة» وأسماء قيادات في تحقيقات مع عناصر إرهابية

وكانت فرقة «مكافحة الإرهاب» التونسية، استدعت في وقت سابق، الغنوشي ونائبه العريض، الذي كان يتولى وزارة الداخلية فترة حكم «النهضة» بين 2011 و2013، بعدما تردد اسم الحركة وأسماء قيادات تابعين لها، في تحقيقات مع عناصر إرهابية تم استجوابهم، بعد عودتهم من بؤر التوتر.

واعترفت العناصر الإرهابية، أن حركة «النهضة»، قدمت لهم تسهيلات للسفر إلى مناطق النزاع.