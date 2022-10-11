تطبيقات إلكترونية لحجز وسائل النقل الذكية بشرم الشيخ في قمة المناخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنّ وسائل النقل الذكية بشرم الشيخ هي إحدى وسائل المدن الخضراء، وجرى تطبيقها بمدينة السلام استعدادًا لقمة المناخ في نوفمبر 2022.

وأضاف المحافظ في تصريح لـ «الوطن»، أن المدينة نفذت منظومة نقل ذكية في إطار استضافة قمة المناخ وخطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتشمل المنظومة، التاكسي الذكي، الدراجات التشاركية، الدراجات والإسكوتر الكهربائي.

تدشين المنظومة الذكية

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن شرم الشيخ هي أول مدينة مصرية تُنفذ وتُفعل منظومة النقل الذكي، مشيرا إلى إنشاء تطبيقات إلكترونية على الهواتف الذكية بلغات متعددة تسمح للمشاركين في قمة المناخ بشرم الشيخ والسياح باستخدام تلك الوسائل.

ولفت إلى عقد اجتماعات عدة مع الشركات المتخصصة في مجال التطبيقات الذكية تمهيدا لاستكمال منظومة النقل الذكي بمدينة شرم الشيخ تزامنًا مع استضافة المدينة لمؤتمرا المناخ نوفمبر 2022.

مواقف ذكية

وأوضح اللواء خالد فودة أن منظومة النقل الذكي الجديدة بشرم الشيخ هي منظومة صديقة للبيئة وتهدف إلى تخفيف الزحام وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى إنشاء مواقف ذكية لوسائل النقل الحديثة في نقاط محددة بشرم الشيخ.

وتابع أن تطبيق التاكسي الذكي بشرم الشيخ يتضمن دورة عمل إدارة حجز التاكسي الذكي واختيار السيارة على الخريطة والطريق المناسب لخط السير وتقييم الأداء عن طريق حساب الرحلة والدفع كاش أو بالبطاقات البنكية.

وقال إن أبرز التطبيقات لوسائل النقل الذكي هي smart taxi baddel.