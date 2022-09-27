«النقل»: تنفيذ منظومة النقل الذكي بـ 22 طريقا لتقليل الحوادث

كشف وزارة النقل عن تنفيذ منظومة النقل الذكي «ITS» على الطرق السريعة على مستوى الجمهورية في 22 طريقًا، مبينة أنَّه جار تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 7 طرق بإجمالي أطوال 1189كم، وتشمل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 110كم، وطريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي بطول 220كم، وطريق (القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد) بطول 195كم، وطريق (القاهرة – السويس) بطول 134كم، وطريق (القاهرة - العين السخنة) بطول 110كم، والطريق الدائري الإقليمي بطول 380كم، وطريق (شبرا - بنها الحر) بطول 40كم.

منظومة النقل الذكي تعمل إلكترونيا

وقالت وزارة النقل، في بيان لها، إنَّ منظومة النقل الذكي تعمل إلكترونيًا للحد من حوادث السيارات على الطرق السريعة، لافتة إلى أنَّ الوزارة تعمل حاليا على تطوير الطرق بوسائل تكنولوجية حديثة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحة أن المخالفات على الطرق السريعة يتم رصدها إلكترونيا.

رصد سرعات السيارات على الطرق السريعة من خلال النقل الذكي

وأوضحت وزارة النقل، أنَّ الوزارة نجحت في الحد من حوادث السيارات على الطرق السريعة، بفضل المشروعات التنموية التي نفذتها من خلال تطوير وتوسعة العديد من الطرق، مؤكّدة أنَّه حاليًا يتمّ رصد سرعات السيارات على الطرق السريعة من خلال منظومة النقل الذكي، منوهة إلى أنَّ العمل يسير على قدم وساق لتطوير الطرق والكباري، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.