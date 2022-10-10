القصف الروسي للعاصمة كييف.. قتلى وبِنى تحتية مدمرة.. «صور وفيديو»

هزت انفجارات مدوية العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم، ناتجة عن القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف البنى التحتية ومبنى حكومي بالقرب من مكتب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنيسكي، كما تعرّضت مبان المدنيين إلى أضرار بالغة فضلًا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفق ما نقلته شبكة «بي بي سي»، البريطانية.

قصف مستمر وعنيف على العاصمة كييف

في غضون ذلك اتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنيسكي روسيا بمحاولة محو أوكرانيا من على سطح الأرض، فيما قال مجلس الأمن القومي الروسي إنّ هدف موسكو الأساسي من العمليات تفكيك النظام السياسي في أوكرانيا.

وتسببت الضربات الروسية في تصاعد أعمدة الدخان الأسود وانهيار المباني جرّاء القصف المستمر والمتواصل، ومع اشتداد الأزمة وتصاعد حدّة العمليات العسكرية في أوكرانيا ناشدت السفارة الأمريكية مواطنيها في كييف، مغادرة البلاد فور توفر الأمان تجنباً لأي ضرر أو إصابات قد تلحق بهم جرّاء القصف.

إصدار أوامر باستهداف كييف

وكانت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أعلنت اليوم أنّ الكرملين أصدر أمر باستهداف كييف يومي 2 و3 أكتوبر الجاري، إلاّ أنّ الهجوم تم صباح اليوم، وهو الأمر الذي أدانه عدد من زعماء العالم وتوعدوا روسيا بأن ما وصفوه بجرائم الحرب التي ارتكبتها موسكو بحق المدنيين لن تمر دون حساب.

أعنف هجوم على كييف منذ فبراير الماضي

وفي وقت سابق من اليوم، فرضت السلطات الأوكرانية، طوق أمني حول المناطق المستهدفة بالقصف الروسي على العاصمة كييف، ويشار إلى أنّ هجوم، اليوم، هو أعنف قصف بالصواريخ تشهده أوكرانيا منذ فبراير الماضي، إذ استهدف القصف الصاروخي محطات الطاقة، والجسور، والبنية التحتية المدنية، ومواقع أخرى.