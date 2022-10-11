مصرع شابين في انقلاب سيارة على طريق السنبلاوين بالدقهلية

لقي شابان مصرعهما في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، على إثر انقلاب سيارتهما أمام عزبة فضة بمركز السنبلاوين؛ مما تسبب في سقوط السيارة في مياه الترعة المجاورة للطريق، وفارقا الحياة، وجرى نقلهما إلى مستشفى السنبلاوين العام.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير مديرية الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز السنبلاوين العقيد أحمد الجميلي، بورود بلاغ بحادث انقلاب سيارة على الطريق أمام عزبة فضة التابعة لمركز السنبلاوين نتج عنها وفاة شابين، كانا داخل السيارة، لكنهما فارقا الحياة عقب وقوع الحادث.

مصرع شابين في انقلاب سيارة

وتحرك ضباط مباحث المركز، إلى موقع الحادث وتم إخراج السيارة من المياه، واستدعاء عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الجثتين إلى مستشفى السنبلاوين العام، وتبين أن أسماءهما «عبد الرحمن محمد عسران» و«محمود هشام العربي» صاحبي الـ 22 عاما، ومقيمين في مدينة السنبلاوين.

انقلاب السيارة وسقوطها في الترعة

وبالفحص تبين أن السيارة اصطدمت بعمود إنارة ثم سقطت في الترعة بطريق السنبلاوين، وسيطرت حالة من الحزن الشديد عقب معرفة أهالي الضحايا بوفاة الشابين.