إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف الشرقي

أصيب 6 أشخاص، بينهم شقيقين، وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج، مساء اليوم الإثنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور في نطاق محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى بصحراوي بني سويف الشرقي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور في نطاق مركز بني سويف، نتج عنه إصابة 6 أشخاص جميعهم من محافظة سوهاج، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وإخلاء المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بـ 4 سيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من: «لامار عبد الرحمن خلف 9 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات، سهام عبد الرازق ثابت 35 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، عمر علاء عبد الرازق 14 سنة، طالب، مصابًا بسحجات وكدمات شديدة بالركبة، وشقيقه أحمد علاء عبد الرازق 11 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات، نسمة محمود حسان، 36 سنة، إدارية بالتربية والتعليم، مصابة بكدمات وسحجات، جودى عبد الرحمن خلف الله 5 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالرأس، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج».