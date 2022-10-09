إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة أجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم

أصيب 11 شخصاً، بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، مساء اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب، على الطريق السياحي لبحيرة قارون أمام قرية الصبيحي، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وترنحت السيارة يميناً ويساراً حتى انقلبت السيارة في منتصف الطريق، بينما تعالت أصوات مستقلي السيارة واستغاثاتهم.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، فيما هرع المارة لإنقاذ المصابين في الحادث ومساعدتهم وإخراجهم من السيارة، ومنحوهم مياه شرب، لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغاً من الأهالي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، على الطريق السياحي لبحيرة قارون، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 11 شخصاً

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي إلى مكان الحادث على طريق بحيرة قارون، وتبينّ إصابة 11 شخصاً بسبب انقلاب السيارة جراء اختلال توازنها إثر السرعة الزائدة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإدخالهم إلى قسم الاستقبال تمهيداً لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، لتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها كلُ حسب حالته.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.