إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة من أعلى دائري المريوطية

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة من أعلى دائري المريوطية، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما تم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية الواقعة

البداية كانت عندما ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من قسم شرطة الأهرام يفيد بانقلاب سيارة من أعلى الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه المنصورية، وبانتقال العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب، وبالفحص تبين أنه خلال سير السيارة اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، ما أدى لانقلابها من أعلى الدائري.

تفاصيل الإصابات

ونتج عن الحادث إصابة مستقليها «قائد السيارة 18 سنة طالب مصاب بكسر في الأنف وكدمات متفرقة، وشخص آخر 17 سنة مصاب بكدمات متفرقة، وثالث 18 سنة طالب مصاب بكدمات وسحجات متفرقة ونزيف بالأذن، ورابع 18 سنة طالب مقيم بذات العنوان مصاب بكدمات متفرقة، وخامس 17 سنة طالب مصاب بكدمات متفرقة».

وتم نقلهم لمستشفى الهرم ولم يتهموا أحدا بشيء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.