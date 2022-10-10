التصريح بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما في حادث انقلاب سيارة بالصف

صرّحت النيابة العامة بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي بنزلة مركز الصف، واستعجلت الأجهزة الأمنية تحرياتها التكميلية والنهائية في الواقعة.

بلاغ بوقوع الحادث

واستقبل قسم شرطة الصف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي، نزلة الصف، وسقوط ضحايا وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لنقل المصابين والمتوفين للمستشفيات كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عجلة القيادة اختلت بيد السائق

وبإجراء التحريات الأولية تبين مصرع شخصين وإصابة آخر في الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي تمهيداً لتسليم الجثث لذويهم، كما تبين من خلال سؤال شهود العيان من قبل الأجهزة الأمنية، أن عجلة القيادة اختلت بيد قائد السيارة الملاكي حال محاولته النزول اتجاه الصف، ما تسبب في سقوط السيارة من أعلى الطريق.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المكان تمهيداً لتفريغها وصرحت بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.