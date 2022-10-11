تفاصيل القبض على «لص الموبايلات» في الساحل.. سرق 4 بيوت «بأسلوب التسلق»

ملامح يبدو عليها الخوف والتوتر ونبرة مهزوزة، جلس المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من داخل الشقق السكنية، أمام جهات التحقيق بمحافظة القاهرة، يُدلي باعترافاته حول ارتكابه للواقعة التي لم تكن الأولى، بل سبقتها 3 جرائم أخرى، ومن ثم أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ملثم لا يظهر منه سوى عينيه، ينظر حوله في كل اتجاه خوفًا من اكتشافه، يتسلق إحدى الشقق السكنية بمنطقة الساحل التابعة لمديرية أمن القاهرة، لممارسة نشاطه غير المشروع بسرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن وبيعها بثمن بخس عن سعرها الحقيقي.

تفاصيل الواقعة

الواقعة الأخيرة كانت نهاية طريق لص الهواتف المحمولة، بعد أن استخدم المتهم أسلوبه المعتاد في الدخول للشقة المراده «بأسلوب التسلق»، واستولى على بعض الهواتف المحمولة، إذ تم القبض عليه بحوزته 5 هواتف محمولة حال محاولته بيعها.

الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد بتورط عاطل له معلومات جنائية، مقيم في الشرابية، في عرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وانتقل رجال المباحث لمحل الواقعة وتبين صحتها وتمّ ضبط المتهم.

وبمناقشة المتهم عن مصدر تلك المضبوطات، اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بأسلوب «التسلق»، كما أقرّ بارتكابه 3 وقائع سرقة أخرى بالأسلوب ذاته، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة للمتهم

ومن جهته، قال المحامي محمد ثابت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون، مبينًا أنَّ الواقعة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من «الظروف المشددة» المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، وذلك طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.