الداخلية تكشف تفاصيل سرقة شقة بالقاهرة ومحل هواتف محمولة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية و4 ساعات مـن داخـل مسـكـن والـدة زوجتـه الكـائـن بـذات العقـار، واتـهـم إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية كانت تعمل لديه بمسكنه.

المتهمة سرقت الشقة وهربت للإسماعيلية

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وأن المشكو في حقها وراء ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان اختبائها عطرف شقيقتها، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات ضبطت، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب «المغافلة» إبان عملها لدى المجنى عليه، كما تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتها «سيئة النية» إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم الخصوص بالقليوبية، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

كشف ملابسات واقعة سرقة محل لبيع الهواتف المحمولة بالقاهرة

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من مدير محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة 40 هاتف محمول ومبلغ مالي من داخل المحل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات «مستـأجرة» والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة المشار إليها، كما عُثر بداخلها على 40 هاتف محمول وماكينة طباعة «إسكنر»، ومكواة بلاستيكية و2 كارنية مزور لجهتين حكوميين، وبطاقة رقم قومى «مزورة»، و2 قطعة حديدية «أجنة».

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب «كسر الباب» باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، كما أقر بقيامه بتزوير الكارنيهات وبطاقة الرقم القومى المضبوطين بحوزته باستخدام ماكينة الإسكنر والمكواة البلاستيكية لتسهيل نشاطه الإجرامي، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.