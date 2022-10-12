أسعار الخضروات اليوم في أسواق الجملة والتجزئة

يتابع المواطنون أسعار الخضروات المختلفة بشكل يومي لشراء احتياجاتهم وفقًا للميزانية المعدة للمصروفات المنزلية اليومية، وشهدت الأسواق حالة من الوفرة في المعروض الأمر الذي انعكس على استقرار الأسعار.

وعرض الموقع الإلكتروني الخاص بسوق العبور أسعار الخضروات في سوق الجملة ومحال التجزئة، لمساعدة المواطنين على تحديد خياراتهم قبل النزول للأسواق وشراء احتياجاتهم، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

تراوح سعر كيلو الجزر دون عروش بين 2.5 و5 جنيهات، وسعر البطاطس بين 3.5 و5.75 جنيه والملوخية بين جنيهين و3 جنيهات، والبنجر بين 2 و4 جنيهات، والبروكلي بين 5 إلى 8 جنيهات، وتراوح سعر السبانخ بين 4 و6 جنيهات، كما تراوح سعر البصل بين 2 و4.1 جنيه.

وسجلت البامية 16 و20 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5.5 جنيه، والفلفل الرومي الصوب بين 5 و10 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، والفلفل الألوان بين 8 و20 جنيهًا، والطماطم بين 3 و4.5 جنيه.

وسجلت البطاطا سعر يتراوح بين جنيهين و4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 3.5 و5.5 جنيه، والخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات، والثوم بين 7 و11 جنيهًا، والفاصوليا بين 7 و9 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، والباذنجان الرومي بين 3 و4.5 جنيه، والباذنجان الأبيض بين 3.5 و5.5 جنيه.

أسعار الخضروات في أسواق التجزئة

- تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 جنيهات و10 جنيهات.

- سعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و4 جنيهات.

- كيلو الجزر بين 4 جنيهات و6 جنيهات.

- سعر كيلو البامية بين 20 جنيها و22 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 و5 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و6 جنيهات.

- كيلو الكوسة بين 5 جنيهات و7 جنيهات.