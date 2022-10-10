أسعار الخضروات اليوم الإثنين 10-10-2022 في الأسواق المصرية

تتصدر أسعار الخضروات في السوق المحلي، محركات البحث، نظرًا لأهميتها في المنازل المصرية، حيث تستهلك نسبة كبيرة من ميزانية الشهر.

ترصد «الوطن»، في التقرير التالي أسعار الخضروات اليوم، كما يلي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وكشف الموقع الرسمي لسوق العبور - أكبر أسواق الجملة في مصر - سعر الخضار للكيلو كما يلي.

- تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 إلى 6 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الرومي الصوب بين 5 إلى 10 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الحامي البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الحامي الصوب بين 4 إلى 7 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الألوان بين 8 إلى 20 جنيها.

- تراوح سعر الملوخية بين 2 إلى 3 جنيهات.

- تراوح سعر البامية بين 16 إلى 20 جنيها.

- تراوح سعر السبانخ بين 4 إلى 6 جنيهات.

- تراوح سعر الجزر دون عروش بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

- تراوح سعر الفاصوليا بين 7 إلى 9 جنيهات.

- تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

- تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3 إلى 4.5 جنيه.

- تراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 3.5 و5.5 جنيه.

- تراوح سعر الخيار الصوب بين 3.5 و5.5 جنيه.

- تراوح سعر الخيار البلدي بين 2 إلى 3 جنيهات.

- تراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيها.

- تراوح سعر اللفت بين 1.5 إلى 2.5 جنيه.

- تراوح سعر البنجر بين 2 إلى 4 جنيهات.

- تراوح سعر القلقاس بين 4 إلى 6 جنيهات.

- تراوح سعر الزيتون التفاحي بين 15 إلى 25 جنيها.

- تراوح سعر القرنبيط حبة وزن 2 كيلو بين 3 إلى 4 جنيهات.

- تراوح سعر البروكلي بين 5 إلى 8 جنيهات.

- تراوح سعر الطماطم بين 3 إلى 4.5 جنيه.

- تراوح سعر البطاطس بين 3.5 إلى 5.75 جنيه.

- تراوح سعر البصل بين 2 إلى 4.1 جنيه.

- تراوح سعر الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

وفي السوق المحلية، جاء متوسط سعر الخضار كما يلي:

- الطماطم البلدي بـ6 جنيهات.

- بطاطس تحمير شبكة 5 كيلو بسعر 40 جنيها.

- ثوم صيني بسعر 70 جنيها.

- بطاطس للطبخ 10 جنيهات.

- بصل أحمر 20 جنيها.

- بصل أصفر 8 جنيهات.

- خيار 10 جنيهات.

- الجزر 9 جنيهات.

- البطاطا الحلوة 6 جنيهات.

- ثوم أحمر بلدي 20 جنيهًا.

- قرع عسل 11 جنيها.

- فلفل أحمر حار 26 جنيها.

- فلفل ألوان 22 جنيها.

- باذنجان كبير 9 جنيهات.

- الفلفل الرومي الأخضر 18 جنيهًا.

- الكوسة 17 جنيها.

- بنجر أحمر 13 جنيها.

- بصل تخليل 5 جنيهات.