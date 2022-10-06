أسعار الخضروات اليوم الخميس 6-10-2022 في الأسواق المصرية

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الخضروات تشهد تحركات طفيفة خلال الفترة الحالية بسبب انتهاء العروة الصيفية، وبداية عروة الربيع، موضحًا أن هذا أمر طبيعي ولا يؤثر على الأسعار بشكل كبير، بسبب ظهور أصناف جديدة واختفاء أخرى.

ونرصد فيما يلي أسعار الخضروات اليوم، وفق موقع سوق العبور الإلكتروني، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

ترواح سعر الكيلو جرام من الجزر بدون عروش من 2.5 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا من 10 إلى 15 جنيها، والباذنجان البلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والباذنجان الرومي من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان الأبيض بين 2.5 و4.5 جنيه.

وجاء سعر الخيار الصوب بين 2.5 و4.5 جنيه، والبلدي بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبامية من 15 إلى 17 جنيها، والملوخية تراوح سعرها بين 2.5 و3.5 جنيه، والطماطم بين 2 و4 جنيهات، والبطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه، البصل بين 2 و4 جنيهات، الكوسة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، والفلفل الرومي الصوب 4 إلى 8 جنيهات، والحامي البلدي بين 3 إلى 6 جنيهات، والصوب من 3 إلى 7 جنيهات، والألوان بين 5 إلى 10 جنيهات.

وجاء سعر السبانخ بين 4 إلى 6 جنيهات، القلقاس بين 4 إلى 6 جنيهات، زيتون تفاحي بين 15 إلى 25 جنيها، القرنبيط حبة وزن 2 كيلو بين 3 إلى 4 جنيهات، والبروكلي بين 5 إلى 8 جنيهات، والثوم بين 7 و11 جنيها، اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، البنجر بين 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

وفي المحلات التجارية الكبري استقرت أسعار الخضار، إذ سجل سعر الكيلو من الطماطم البلدي 6 جنيهات، بطاطس تحمير 11 جنيها، بطاطس للطبخ 10 جنيهات، فلفل أحمر حار 26 جنيها، خيار 10 جنيهات، الجزر 11 جنيها، البطاطا الحلوة 6 جنيهات.

وسجل الفلفل الألوان 22 جنيها، الفلفل الرومي الأخضر 18 جنيهًا، الكوسة 17 جنيها، باذنجان كبير 9 جنيهات، بنجر أحمر 13 جنيها، بصل تخليل 5 جنيهات، بصل أحمر 5 جنيهات، بصل أصفر 8 جنيهات، ثوم أحمر بلدي 20 جنيهًا، وقرع عسل 11 جنيها.