أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في الأسواق المصرية

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات بمختلف أنواعها مثل الطماطم والبصل والجزر والبطاطس اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر الحالي، حيث تنخفض أسعار الخضروات به مقارنة بالأسواق المحلية الأخرى.

وتستعرض «الوطن» أسعار الخضروات في سوق العبور، في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجلت الملوخية سعر يتراوح بين جنيهين و3 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البامية بين 16 إلى 20 جنيها، وتراوح سعر السبانخ بين 4 إلى 6 جنيهات، وسجلت البطاطا سعر يتراوح بين جنيهين و4 جنيهات للكيلو.

و تراوح سعر كيلو الخيار الصوب بين 3.5 و5.5 جنيه، كما تراوح سعر الخيار البلدي بين 2 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الثوم بين 7 و11 جنيها، كما تراوح سعر اللفت بين 1.5 إلى 2.5 جنيه، وسجل سعر البنجر بين 2 إلى 4 جنيهات، كما تراوح سعر البروكلي بين 5 إلى 8 جنيهات، وتراوح سعر الطماطم بين 3 إلى 4.5 جنيه، واختلف سعر البطاطس بين 3.5 إلى 5.75 جنيه

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 إلى 5.5 جنيه، وتراوح سعر الفلفل الرومي الصوب بين 5 إلى 10 جنيهات، كما اختلف سعر الفلفل الحامي البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الحامي الصوب بين 4 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الألوان بين 8 إلى 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجزر دون عروش بين 2.5 إلى 5 جنيهات، كما سعر كيلو الفاصوليا بين 7 إلى 9 جنيهات، تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 3.5 إلى 5.5 جنيه، كما تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3 إلى 4.5 جنيه، تراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 3.5 و5.5 جنيه، كما تراوح سعر البصل بين 2 إلى 4.1 جنيه.

أسعار الخضروات في الأسواق

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 و5 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو البطاطس بين 4 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو البصل بين 3 و4 جنيهات، كما سجل كيلو الخيار 10 جنيهات.