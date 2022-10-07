أسعار الخضروات اليوم الجمعة 7-10-2022 في الأسواق المصرية

حافظت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية على استقرارها، رغم أننا في فترة انتهاء عروة الصيف وبداية عروة الخريف، بسبب توافر المعروض بمختلف أنواعه.

ترصد «الوطن»، في التقرير التالي أسعار الخضروات اليوم، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجّلت أسعار الخضار في سوق الجملة بمنطقة العبور وفق الموقع الإلكتروني للسوق، كالتالي:

- الفلفل الرومي الصوب بسعر 4 إلى 8 جنيهات.

- الفلفل الحامي البلدي ما بين 3 إلى 5.5 جنيه.

- الفلفل الصوب من 4 إلى 8 جنيهات.

- الفلفل الألوان ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

- الملوخية تراوح سعرها بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.

- البامية من 14 إلى 20 جنيها.

- السبانخ ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

- الجزر بدون عروش من 2.5 إلى 5 جنيهات.

- الفاصوليا من 9 إلى 15 جنيها.

- الباذنجان البلدي بين 2 إلى 4.5 جنيه.

- الباذنجان الرومي من 2 إلى 3.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض ما بين 2 و4.5 جنيه.

- الخيار الصوب بين 3 و5 جنيهات.

- الخيار البلدي ما بين 3 إلى 4.5 جنيه.

- الثوم ما بين 7 و11 جنيها.

- اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

- البنجر ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي ما بين 3 إلى 5.5 جنيه.

- القلقاس ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

- زيتون تفاحي ما بين 15 إلى 25 جنيها.

- القرنبيط حبة وزن 2 كيلو ما بين 3 إلى 4 جنيهات.

- البروكلي ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

- الطماطم ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

- البطاطس ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

- البصل ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

- الكوسة من 3.5 و5.5 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

وفي السوق المحلية، جاء متوسط سعر الخصار كالتالي:

- فلفل ألوان 22 جنيها.

- باذنجان كبير 9 جنيهات.

- الفلفل الرومي الأخضر 18 جنيهًا.

- الكوسة 17 جنيها.

- بنجر أحمر 13 جنيها.

- بصل تخليل 5 جنيهات.

- الطماطم البلدي سجلت سعر 6 جنيهات.

- بطاطس تحمير 11 جنيها.

- بطاطس للطبخ 10 جنيهات.

- بصل أحمر 5 جنيهات.

- بصل أصفر 8 جنيهات.

- خيار 10 جنيهات.

- الجزر 11 جنيها.

- البطاطا الحلوة 6 جنيهات.

- ثوم أحمر بلدي 20 جنيهًا.

- قرع عسل 11 جنيها.

- فلفل أحمر حار 26 جنيها.