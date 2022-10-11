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موسكو: على الدول الغربية إدراك خطورة التصعيد للصراع في أوكرانيا

كتب:

رؤى ممدوح
09:56 ص | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

 قالت موسكو، اليوم الثلاثاء، إنها تأمل أن تدرك الدول الغربية خطورة التصعيد المنفلت للصراع في أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية»، قبل قليل. 

استهداف كييف بصواريخ وسقوط قتلى

واستهدفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف، أمس، بصواريخ وقذائف أسقطت عدد من القتلى والجرحى كما استهدفت المدفعية الروسية مدينة خاركيف.

إدانات دولية واسعة 

وأدان عدد من زعماء العالم القصف العنيف الذي تعرضت له الأراضي الأوكرانية بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ ما جرى هو مجرد بداية، وعلى الجيش الأوكراني توقع المزيد، ويشار إلى أنّ ذلك القصف يعد هو الأعنف منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويشير المراقبون والخبراء إلى أن ضرب كييف مثّل رسالة روسية بأن العودة لخيار اسقاط نظام زيلينسكي الذي طُرح ببداية الحرب لا يزال قائما، وأن بإمكان موسكو تفعيله متى ما أرادت.

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بقلم رؤى ممدوح