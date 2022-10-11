حالة الطقس في مطروح.. برودة وشبورة وهدوء على الشواطئ

تسود أجواء باردة في الساعات الأولي من صباح، اليوم الثلاثاء، وانتشار الشبورة في مختلف أنحاء محافظة مطروح المطلة على السواحل الشمالية الغربية، من مدينة الحمام شرقًا وحتى السلوم غربا ومرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة وسيدي حنيش ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني، بينما تستقر الأوضاع في سيوة جنوبًا مع ارتفاع درجات الحرارة بها وتوجه الشمس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة والتقلبات الجوية بداية من منتصف الشهر الجاري، مشيرة إلى أن اليوم يسود طقس حار على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 30 درجة مئوية وتنخفض في السواحل الشمالية للبلاد لتسجل 28 درجة مئوية، وشمال الصعيد 31 درجة مئوية ، وجنوب الصعيد 35 درجة مئوية.

عدم استقرار الطقس

وذكرت الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف يشهد تغيرات حادة وسريعة في خرائط الطقس والنماذج العددية، وسيتم إصدار وصف تفصيلي للحالة عند ثباتها لضمان دقة وجودة التنبؤ.

ولفتت الأرصاد، إلى أن السواحل الشمالية ومنها محافظة مطروح تشهد برودة في الجو في الساعات الأولي من الصباح خلال هذه الأيام، والساعات المتأخرة من الليل.

وفي الوقت ذاته تشهد شواطئ مطروح هدوءًا شديدًا بعد انتهاء المصيف، وبداية فصل الخريف، وتواجد بعض هواة الصيد لممارسة صيد الأسماك على البحر في العديد من المناطق.