حالة الطقس في المحافظات اليوم.. 4 ظواهر جوية تضرب البلاد ليلا

تنخفض درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على عدد من المحافظات، بداية من اليوم الإثنين، وتستمر حتى السبت 15 أكتوبر، كما يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، جاء ذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

سقوط أمطار على السواحل الشمالية

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية على فترات متفاوتة، كما تنخفص الرؤية الأفقية خلال الساعات الأولى من الصباح.

تكون الشبورة المائية الكثيفة

وتتكون الشبورة المائية على الطرق بين القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، وناشدت الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعات المحددة تجنبا لوقوع الحوادث.

وأوضحت توقعات هيئة الأرصاد، تعرض البلاد اليوم لـ 4 ظواهر جوية خلال الساعات المتأخرة من الليل، وهي «سقوط أمطار، انخفاض في درجات الحرارة الشبورة المائية، ونشاط الرياح».

وذكر البيان أنه تم رصد منخفض علوي بارد في طبقات الجو العليا مع نشاط سطحي رطب على أقصى جنوب البلاد الأمر الذي يجعل البلاد تتعرض لموجة ممطرة منتصف الشهر الجاري.