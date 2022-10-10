حالة الطقس غدا الثلاثاء.. شبورة مائية وطقس مائل للبرودة صباحا

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا تشهده البلاد، وفق بيان رسمي صدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تتكون الشبورة المائية صباحا، ويكون الجو غائم جزئي، مشمس على جنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وبحسب بيان الأرصاد، فإنّ حالة الطقس غدا تكون حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون الأجواء لطيفة قليلا، ليكون طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وفي الساعات الأخيرة من الليل والأولى من الصباح، يكون الطقس مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون خلال الليل لطيف على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي.

القاهرة 30 - 21

العاصمة الإدارية 30 - 21

6 أكتوبر 31 - 20

بنها 30 - 21

دمنهور 30 - 21

كفر الشيخ 29 - 22

المنصورة 30 - 21

دمياط 29 - 22

بورسعيد 29 - 21

الإسماعيلية 31 - 17

السويس 30 - 18

الزقازيق 30 - 21

شبين الكوم 30 - 21

طنطا 29 - 22

شلاتين 33 - 24

الإسكندرية 28 - 20

العلمين الجديدة 28 - 21

وادي النطرون 30 - 22

مطروح 27 - 19

السلوم 29 - 20

سيوة 27 - 19

العريش 28 - 22

رفح 27 - 22

الطور 29 - 20

كاترين 27 - 15

رأس سدر 31 - 19

نخل 28 - 14

طابا 29 - 23

نويبع 31 - 24

حلايب 30 - 24

شرم الشيخ 32 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 31 -24

الفيوم 30 - 18

بني سويف 30 - 18

المنيا 30 - 18

أسيوط 31 - 17

سوهاج 32 - 20

قنا 33 - 21

الأقصر 34 - 21

أسوان 35 - 22

الوادي الجديد 35 - 20

أبو سمبل 35 - 22

أبو رماد 33 - 23

رأس حدربة 31 - 22