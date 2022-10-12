مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 12-10-2022

قدّمت الهيئة المصرية للمساحة مواعيد الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية لأداء الصلاة وفق مواعيدها المحددة لكل محافظة، وفق تحديث يومي تجريه على الموقع الإلكتروني الرسمي لها.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وسوهاج وغيرها اليوم الأربعاء 12 أكتوبر وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:42 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:59 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:28 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:45 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:42 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:00 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:28 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:45 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر الساعة 4:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:43 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:00 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:28 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:46 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر 4:33 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:47 صباحًا.

موعد أذان العصر 3:04 مساءً.

موعد أذان المغرب 5:32 مساءً.

موعد أذان العشاء 6:50 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الاقصر

موعد أذان الفجر الساعة 4:23 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:36 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:56 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:25 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:39 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر الساعة 4:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:41 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:58 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:26 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:44 مساءً.