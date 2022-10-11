وزير التعليم يكلف المديريات بتفعيل دور الاتحادات الطلابية

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خطة الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2022/2023، والتي تضمنت لقاءات فيديو عبر الفيديو كونفرانس لتفعيل دور الاتحادات الطلابية والريادة، في إطار الموضوع المحوري «الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة».

غدا.. أول لقاء تفاعلي بين اتحاد طلاب المدارس

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوي الجمهورية، لتوفير الفيديو كونفرانس الافتراضي بالوزارة، وذلك لعقد اجتماع الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، لمناقشة جدول الأعمال للاجتماعات الأولية للاتحادات الطلابية وفلسفة الاتحادات الطلابية والريادة ومبادئ العملية الانتخابية.

وضع مباديء العملية الانتخابية

وأضافت وزارة التربية والتعليم: «يتم تنفيذ أول لقاء يوم 12 أكتوبر من الساعة التاسعة ونصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، وتوجيه الأجهزة المختصة بالمديرية والإدارات التعليمية نحو التأكيد على ضرورة حضور المستهدفين من اللقاء».

وأشارت الوزارة، إلى أن المستهدفين من حضور الاجتماع موجه عام التربية الاجتماعية وموجه عام الاتحادات الطلابية بالمديرية والموجهين الأوائل للتربية الاجتماعية، والموجهين الأوائل للاتحادات الطلابية وجميع الأعضاء الفنية بالاتحادات الطلابية بالمديرية والإدارات التعليمية ومستوياتها المختلفة.

وفي سياق أخر، أكدت المديريات التعليمية، أن اليوم هو آخر موعد لجميع المدارس على مستوي الجمهورية لاستيفاء استمارة الأمن والسلامة للمديريات التعليمية، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت المديريات التعليمية، يتم تسجيل الاجابات على 88 سؤالا في المحاور التالية «العوامل الخارجة المحيطة بالمدرسة- سور المدرسة - فناء المدرسة- المبنى الدراسي - الحجرات الدراسية - المقصف المدرسي- الحجرات الطبية- الأشراف المدرسي - المرافق الصحية دورات المياه - بنود وتجهيزات التأمين - الحريق والإخلاء- المعامل وحجرات الوسائط ومعامل الأنشطة - الصيانة - صيانة بسيطة - صيانة شاملة».