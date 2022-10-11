يبدأ غدا.. شروط التقديم على وظائف «التعليم» في 14 محافظة

ساعات قليلة ويبدأ التقديم على وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أبرز شروط التقدم فى المسابقة التكميلية للتعاقد على 3197 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال.

وجاءت شروط التقديم على وظائف وزارة التربية والتعليم فى 14 محافظة، وموعد التقديم كما يلي:

موعد التقديم على وظائف وزارة التربية والتعليم

التقديم على تلك الوظائف سيكون متاحا من غد الأربعاء الموافق 12 أكتوبر الجارى حتى 10 نوفمبر المقبل.

شروط التقديم على وظائف وزارة التربية والتعليم

أن يكون المتقدم حاملا الجنسية المصرية.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي.

ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان الأساسي.

أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال.

أو يكون خريج كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمى رياض الأطفال طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو يكون حاصل على دبلوم مهنى من إحدى كليات تربية رياض أطفال.

ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

ينبغى أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر والكشف الطبي، وتحليل المخدرات.

ويشترط التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها المتقدم وتكون محل إقامته وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي ولن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى.

وتشمل تلك الوظائف 14 محافظة وهى

القاهرة

قنا

الشرقية

الأقصر

الجيزة

سوهاج

أسوان

القليوبية

مطروح

جنوب سيناء

أسيوط

السويس

البحر الأحمر

بورسعيد