وزير التعليم: مهتمون بتشجيع الابتكار واكتشاف ورعاية الموهوبين

استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سعادة السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في التعليم.

خلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين

ورحب الوزير، في بداية الاجتماع بالسفيرة، مؤكدًا على عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بما يعكس أهمية التعاون في التعليم وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور الوزارة في اكتشاف الموهوبين، حيث أوضح الوزير أن الدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في كافة المواد الأكاديمية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات.

توطيد أواصر التعاون مع الإمارات في التعليم

ومن جانبها وجهت سعادة السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، التهنئة للدكتور رضا حجازي، على توليه منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى حرصه الدائم على توطيد أواصر التعاون مع دولة الإمارات في التعليم، مما يعكس التفاهم والتناغم ين الدولتين الشقيقتين.

حضر الاجتماع الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ومن الجانب الإماراتي إيمان الحوسني الملحق الفني للملحقية.