إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ.. بينهم 5 سيدات
10:11 ص | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
إسعاف ــ أرشيفية
أُصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على طريق منية قلين بالبكاتوش، التابعة لمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام.
5 سيدات بين المصابين
تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بكفر الشيخ، إخطارًا بانقلاب تروسيكل على طريق منية قلين البكاتوش، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص بينهم 5 سيدات، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلتهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.
وتُجري حاليًا الفحوصات والأشعة اللازمة للمصابين باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام، وتم وضعهم تحت الملاحظة.