إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ.. بينهم 5 سيدات

أُصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على طريق منية قلين بالبكاتوش، التابعة لمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام.

5 سيدات بين المصابين

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بكفر الشيخ، إخطارًا بانقلاب تروسيكل على طريق منية قلين البكاتوش، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص بينهم 5 سيدات، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلتهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتُجري حاليًا الفحوصات والأشعة اللازمة للمصابين باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام، وتم وضعهم تحت الملاحظة.