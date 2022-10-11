«التموين»: للمواطن الحق في اختيار سلع الدعم الاستثنائي من 30 صنفا

أكّد مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ المواطن صاحب البطاقة التموينية له كامل الحق في اختيار السلع المستحقة له بقيمة الدعم الاستثنائي والمحدد قيمته 100 جنيه شهريًا يجرى صرفها للشهر الثاني على التوالي، بقرار من الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية لـ9 ملايين و100 ألف أسرة من الأسر الأكثر استحقاقًا للدعم التمويني.

حصة بطاقة التموين من السلع

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ المواطن يختار من بين قائمة السلع ما يحتاجه بقيمة الدعم الاستثنائي، مضافًا إليه حصته من السلع الأساسية من «الزيت والسكر والأرز» ضمن مقررات التموين المخصصة له طبقًا لعدد أفراد البطاقة المدرجين على المنظومة، إذ تصرف البطاقة ذات 4 أفراد «4 زجاجات زيت و8 أكياس سكر و2 كيس أرز.

وأشار المصدر، إلى تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البقالين للتأكّد من التزام بدالي التموين بصرف السلع للمواطنين بالسعر الرسمي المعلن من الوزارة.

قائمة السلع التموينية

وتضخ وزارة التموين لمنافذ البقالين 30 صنفًا من السلع التموينية بأسعار مدعمة لأصحاب البطاقات، تشمل 30 سلعة وأسعارها كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.