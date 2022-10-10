فتح خدمة إيقاف بطاقات التموين على «مصر الرقمية».. تعرف على السبب

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخصيص خدمة تموينية جديدة على بوابة مصر الرقمية ضمن 3 خدمات تم إدراجها مؤخرا خاصة بالحذف والإيقاف من منظومة الدعم التمويني، بعد اكتشاف مواطنين وجود أسمائهم على بطاقات تموينية لا يعلمون عنها شيئا مع إدراج كامل بياناتهم على هذه البطاقات فضلا عن صرف الدعم كاملا للأسرة صاحبة البطاقة.

رابط مصر الرقمية للتموين

وتأتي الخدمة التموينية الخاصة بإيقاف الشخص نفسه من أي بطاقة تموينية مدرج عليها تحت اسم «ايقاف نفسي من على بطاقة تموينية»، والموجودة حاليا على رابط بوابة مصر الرقمية للتموين ضمن خدمات البطاقات التي تقدمها البوابة للمواطنين المستفيدين من الدعم، وللدخول على رابط البوابة من هنـــا.

خطوات إيقاف نفسي من بطاقة تموينية

ومن المقرر بدء تفعيل خدمة «إيقاف نفسي من بطاقة تموينية» خلال الأيام المقبلة، إذ تشترط الخدمة أن يقوم الشخص بنفسه في اتباع خطوات حذف نفسه من البطاقة مع ملء بياناته الخاصة بالرقم القومي ورقم البطاقة التموينية المدرج عليها اسمه.

3 خدمات تموينية جديدة لأصحاب البطاقات

فيما يبلغ عدد الخدمات التموينية الجديدة التي تم إدراجها على بوابة مصر الرقمية 3 خدمات، تم إدراجها فقط دون تفعيل الخدمات، إذ من المقرر تفعيلها قريبا على رابط بوابة مصر الرقمية، وتشمل الآتي:

** إيقاف بطاقة تموينية.

** إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية.

** إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتيح فيه وزارة التموين من خلال منصة مصر الرقمية ومن خلال المكاتب والإدارات التموينية أيضا عدد 6 خدمات تموينية متاحة لحاملي البطاقة، مع استمرار توقف بعض الخدمات من نهاية العام الماضي والتي يأتي على رأسها خدمة إضافة المواليد وخدمة إصدار بطاقة تموينية جديدة، وإضافة الزوجة غير المقيدة، وإضافة التموين لمستفيدي الخبز.