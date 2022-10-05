«التموين»: انتظام صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية للشهر الثاني

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف سلع الدعم الاستثنائي للشهر الثاني على التوالي من جميع منافذ البقالين على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددها 40 ألف منفذ بقال تمويني بالتوازي مع منافذ مشروع جمعيتي، وذلك للأسر المستحقة للدعم الاستثنائي والبالغ عددها 9 ملايين و100 ألف أسرة هم الأكثر استحقاقا للدعم.

وأقرت الحكومة بداية من شهر سبتمبر الماضي صرف دعم استثنائي لمدة 6 أشهر بقيمة 100 جنيه للأسرة الواحدة، وذلك بناء على توجيهات للحكومة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، إذ تم إقرار حزمة المساعدات الاستثنائية التي بدأ صرفها بداية شهر سبتمبر الماضي، ويستكمل أصحاب البطاقات المستحقين للزيادة الجديدة حاليا للشهر الثاني على التوالي، إذ تستمر الزيادة حتى شهر فبراير 2023.

سلع الدعم الاستثنائي

وخاطبت وزارة التموين منافذ البقالين بآليات صرف حصة كل بطاقة بقيمة الدعم الاستثنائي كالتالي:

-صرف زجاجة زيت للأسرة على البطاقة بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

- صرف 2 كيلو ‏سكر للمواطن على البطاقة التموينية وبحد أقصى 8 كيلو سكر ‏للبطاقة الواحدة.

- صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها ‏‏4 أفراد فأكثر.

- صرف كيس ‏مكرونة للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفرادها عن ‏‏4، وصرف 2 كيس للبطاقة التموينية التي يزيد عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد فأكثر.

من هي الأسر المستحقة لزيادة التموين الجديدة؟

وتسلمت الأسرة المستحقة فقط لزيادة التموين الاستثنائية، رسالة عبر بونات صرف الخبز بقيمة الزيادة بناء على عدد الأسر المدرجة على البطاقة، حيث تسلمت البطاقة المدرج عليها رسالة باستحقاق 100 جنيه، والبطاقة المدرج عليها أسرتين أو ثلاثة رسالة باستحقاق 200 جنيه، والبطاقة المدرج عليها أكثر من 3 أسر رسالة باستحقاق 300 جنيه، للاسرة التالية:

** كل أسرة تتقاضى راتب شهري أقل من 2700 جنيه.

** أسر أصحاب المعاشات الاقل من 2500 جنيه شهريا.

** الارامل والمطلقات واصحاب معاش تكافل وكرامة.