بيلاروسيا تحقق في مشاركة مرتزقة من مواطنيها في المعارك الأوكرانية

أعلنت الحكومة البيلاروسية، فتح تحقيق بعد مشاركة كتيبة مرتزقة بيلاروسيين في المعارك بأوكرانيا، حسب ما أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

روسيا وبيلاروسيا يشكلان قوة عسكرية مشتركة

وفي وقت سابق، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إنّ بلاده وروسيا يعملان على تشكيل قوة عسكرية مشتركة تشمل نشر عدد من الجنود والمعدات العسكرية لحماية الحدود الغربية للبلاد، على خلفية ما وصفته بـ«تفاقم التوتر العسكري والأمني».

وجاء التصريح عقب استهداف العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ وقذائف روسية، دمرت مبانٍ حكومية ومدنية وأسقطت عدد من القتلى والجرحى، وبحسب مختصين فإنّ يوم أمس كان داميا في كييف، خاصة مع إعلان منظمة الصليب الأحمر الدولي تعطيل عملياتها بسبب توتر الأوضاع الأمنية.