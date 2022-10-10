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عاجل.. رئيس بيلاروسيا: لدينا خططا استباقية لمواجهة هجوم أوكراني وشيك

كتب:

محمد علي حسن
11:24 ص | الإثنين 10 أكتوبر 2022
الرئيس البيلاروسي - ألكسندر لوكاشينكو

الرئيس البيلاروسي - ألكسندر لوكاشينكو

نقلت قناة «العربية» عن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قوله إنّه تم تحذيره من خلال قنوات غير رسمية من هجوم وشيك على أهداف داخل دولته من الأراضي الأوكرانية، مؤكدا: «أعددنا خططا استباقية لمواجهة الهجوم الأوكراني المحتمل».

زيلينسكي: توافق بين كييف وبرلين على اجتماع طارئ

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، توافق بين كييف وبرلين على اجتماع طارئ لمجموعة السبع لبحث الهجمات الروسية التي استهدفت بلاده صباح اليوم.

كما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، أنّ 11 منشأة مهمة في 8 مناطق مختلفة تضررت من الضربات الصاروخية الروسية التي طالت أوكرانيا اليوم.

فيما قال وزير الخارجية الأوكراني: «أنا على اتصال مستمر مع شركائنا منذ الصباح لتنسيق استجابة حازمة للهجمات الروسية».

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