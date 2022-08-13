بعد ظهور «أوميكرون نينجا» في بيلاروسيا.. استشاري مناعة تقدم طرق الوقاية

سيطرت على العالم حالة من القلق والتوتر بعد تسجيل أول حالة إصابة بمتحور«أوميكرون نينجا» الذي ظهر فجأة في دولة بيلاروسيا لحالة جرى تسجيل إصابتها بالمرض في العاصمة مينسك، إذ زاد مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية عن طبيعة المتحور بحسب ما نقلته موقع «روسيا اليوم» وفقا لوكالة أنباء مينسك البيلاروسية.

تسجيل أول إصابة بمتحور «أوميكرون نينجا»

ووفقا لوكالة «مينسك للأنباء» فإن الحالة سجّلت في العاصمة البيلاروسية، وتم تأكيدها مخبريا بأنها من نوع أوميكرون نينجا، وينتمي للسلالة الخامسة من متحور أوميكرون القادم من جنوب إفريقيا، وذلك لوصوله للرقم الخامس في عدد المتحورات الفرعية لأوميكرون، مشيرة إلى أن هذا النوع من فيروسات كورونا يتجنب الاستجابة المناعية بشكل فعال.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن متحور«أوميكرون نينجا» يُعد من السلالة الخامسة من أوميكرون، لافتة إلى أن متحورات أوميكرون الجديدة تؤثر على الجهاز المناعي بالجسم وكذلك قد تكون مقاومة للقاحات.

طرق الوقاية من متحورات أوميكرون

وتابعت استشاري المناعة أنه يجب على جميع المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية من جديد، مشددة على ارتداء الماسكات والاهتمام بالنظافة الشخصية وذلك لأن الإصابة بفيروس كورونا حاليا لم تقتصر على سن معينة: «الكل يرجع يلبس الماسكات تاني ويهتم بالنظافة الشخصية وخاصة الأطفال عشان كورونا دلوقتي مش مقتصرة على حد معين».

وكانت وزارة الصحة البيلاروسية قد توقعت ارتفاع عدد الإصابات بسلالات فيروسات بالمتحورات الفرعية لفيروس كورونا المستجد، وتحديدا متحور أوميكرون الذي ظهر له ما يقرب من 5 متحورات فرعية جديدة، في شهر سبتمبر المقبل، وتبعا لبياناتها فإن السلالات الرئيسية المنتشرة في بيلاروس اليوم هي من سلالات متحور أوميكرون BA.4 و BA.5 في حين أن ما يقرب من 10% من إجمالي الإصابات مصابة بمتحور أوميكرون الشبح BA.2.