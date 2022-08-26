رئيس بيلاروسيا يعلن جاهزية مقاتلاتهم لحمل الرؤوس النووية

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إنّ إعادة تجهيز الطائرات العسكرية البيلاروسية لإمكانية حمل أسلحة نووية اكتمل، وذلك وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأكد الرئيس البيلاروسي: «مقاتلاتنا جاهزة لحمل أسلحة نووية».

ويوصف لوكاشينكو بأنّه حليف قوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه أحد داعمي العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.