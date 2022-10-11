ارتفاع حصيلة قتلى «إعصار جوليا» إلى 28 شخصا.. سرعته 120 كيلو مترا بالساعة (صور)

بعدما أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يوم الأحد الماضي، أن العاصفة الاستوائية «جوليا» تحولت إلى إعصار، عندما مرت بجزيرة سان أندريس الكولومبية، اتجهت نحو ساحل نيكاراجوا على البحر الكاريبي ومحملة برياح تبلغ 120 كيلو مترا في الساعة.

خمسة أشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار أحد التلال على منزلهم

كما تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للعاصفة الاستوائية، بحسب شبكة «ان بي سي نيوز» الأمريكية.

وذكرت وكالة الوقاية من الكوارث في جواتيمالا، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار أحد التلال على منزلهم في مقاطعة ألتا فيراباز، ما أدى إلى مصرعهم تحت الأنقاض.

وفي مقاطعة هويهويتينانجو بالقرب من ميكسيكو سيتي، لقي تسعة أشخاص مصرعهم ، من بينهم جندي أثناء قيامه بأعمال الإنقاذ.

من جانبها، أعلنت السلطات في السلفادور عن أن خمسة من جنود الجيش السلفادوري لقوا حتفهم بعد انهيار جدار في منزل لجأوا إليه في بلدة كوماساجوا، حيث ينفذ مئات من رجال الشرطة والجنود مداهمات ضد العصابات، فيما أصيب جندي آخر.

السلفادور تعلن حالة الطوارئ وتفتح 80 ملجأ من العواصف

ولقي شخصان مصرعهما في بلدة جواتجياجوا شرقي السلفادور بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار جدار منزلهم، كما توفي رجل آخر في السلفادور عندما جرفه تيار كهربائي، ومات آخر عندما سقطت عليه شجرة.

وبعد فيضان مياه الأنهار بسبب «جوليا»، أعلنت السلفادور حالة الطوارئ وفتحت 80 ملجأ من العواصف.

وفي الجارة هندوراس، توفيت امرأة تبلغ من العمر 22 عاما عندما جرفتها التيارات، وتوفي ثلاثة أشخاص عندما غرق قاربهم أو انقلب في شمال هندوراس.

كما قتل رجل في نيكاراجوا بسبب سقوط شجرة، حيث ضربت العاصفة جوليا الساحل الكاريبي المركزي لنيكاراجوا في وقت مبكر من يوم الأحد الماضي كإعصار بلغت سرعته القصوى 85 ميلا في الساعة، ونجت من المرور فوق التضاريس الجبلية بالبلاد، ودخلت المحيط الهادئ في وقت متأخر من اليوم كعاصفة استوائية.

وتحركت «جوليا» أمس الاثنين، إلى داخل جواتيمالا وانخفضت رياحها إلى 30 ميلا في الساعة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن جوليا كانت تتمركز على بعد 80 ميلا إلى الغرب والشمال الغربي من مدينة جواتيمالا ، وتتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 15 ميلا في الساعة.