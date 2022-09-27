أمريكا في 24 ساعة.. ارتفاع نسبة تأييد الكونجرس وتحذير من عاصفة استوائية

شهدت الولايات المتحدة الامريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، منها ارتفاع نسبة تأييد الأمريكيين، لـ«الكونجرس» إلى 23% بعد تراجعها خلال يونيو ويوليو الماضيين، فيما علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على منح روسيا الجنسية الروسية لإدوارد سنودن.

وارتفعت نسبة تأييد الأمريكيين، للكونجرس إلى 23% بعد تراجعها في يوليو بنسبة 22% و 16% في يونيو الماضي، وفق استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «جالوب» نشرت نتائجه، أمس الاثنين، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

75 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة تعامل «الكونجرس» مع مهامه

وقالت «جالوب»، إن 75% من الأمريكيين غير راضين عن الطريقة التي يتعامل بها «الكونجرس» مع مهامه، فيما عبر 23% من المواطنين عن رضاهم، مشيرة إلى أنه رغم تحسن آراء الأمريكيين في «الكونجرس» إلا أن النسبة لا تزال منخفضة، خاصة قبل انتخابات التجديد النصفي، المقررة في نوفمبر المقبل.

في سياق منفصل، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، التأكيد على أن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي «إن أس أيه»، اللاجئ إلى روسيا، إدوارد سنودن الحاصل على الجنسية الروسية، يجب أن يعود إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

برايس: مع منح سنودن الجنسية الروسية يمكن تعبئته للمشاركة في الحرب

وقال برايس في إفادة صحفية، إن موقف «واشنطن» لم يتغير، موضحًا أنه يجب على سنودن أن يعود إلى الولايات المتحدة ليحاكم مثل أي مواطن أمريكي آخر، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأشار برايس، إلى مواصلة واشنطن اعتبار سنودن مواطنا أمريكيا، رغم إعلانه التخلي عن الجنسية الأمريكية، معتبرا أن مع منح سنودن الجنسية الروسية، يمكن تعبئته للمشاركة في الحرب «الروسية الأوكرانية».

وبالنسبة لإعصار إيان، فأمر قائد قاعدة «ماكديل» الجوية في فلوريدا، العقيد آدم بينجهام، أمس الاثنين، بإخلاء المنشأة استعدادا لقدوم الإعصار، المتوقع أن يضرب ساحل خليج الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد، في الأيام المقبلة.

وكان «المركز الوطني للأعاصير» الأمريكي، قال في وقت سابق، إن من الممكن حدوث عاصفة تهدد الحياة على طول جزء كبير من الساحل الغربي لفلوريدا، مشيرا إلى وجود أعلى مخاطر بين «فورت مايرز» و«خليج تامبا».

«الوطني للأعاصير»: احتمالية حدوث فيضانات كبيرة

وأضاف «المركز الوطني للأعاصير» في تحذير، أن رياح قوة «إعصار إيان» قد تبدأ صباح غد الأربعاء، مع احتمال حدوث عاصفة استوائية بحلول وقت متأخر من اليوم الثلاثاء، متوقعا هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء فلوريدا من اليوم الثلاثاء حتى بعد غد الخميس، ما قد يتسبب في حدوث فيضانات مفاجئة في المناطق الحضرية وجداول صغيرة،

وأشار «المركز الوطني للأعاصير»، إلى احتمالية حدوث فيضانات كبيرة في الأنهار لفترات طويلة وسط فلوريدا.