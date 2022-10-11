التضامن: تدشين شبكة متطوعي التمكين الاقتصادي «داعم» في 8 محافظات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، يستهدف الاستعانة بقدرات الشباب في مجال التطوع والمشاركة المجتمعية والمساهمة في تقديم الدعم والإرشاد للجمعيات المحلية الشريكة وللأسر المستفيدة من برنامج فرصة من خلال إطلاق شبكة متطوعي التمكين الاقتصادي «داعم»، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، لافتا إلى أن شبكة داعم تغطى محافظات «الاقصر، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، القليوبية والشرقية».

تعزيز مشاركة الشباب في مواجهة الفقر

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن برنامج «فرصة» على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن شبكة «داعم»، تعمل على تعزيز مشاركة الشباب في مواجهة الفقر من خلال جذب وتدريب المتطوعين، في 8 محافظات، لدعم المستفيدين وتأهيلهم للاعتماد على أنفسهم.

التنسيق مع مؤسسة صناع الحياة

ولفتت إلى التنسيق مع مؤسسة صناع الحياة، مؤكدًا تنفيذ ورشة تدريبية لـ 80 متطوعًا حول سبل بدء المشروعات، وذلك بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي لتنمية قدرات الشباب، وإشراكهم في العملية التنموية وإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع.

وأوضحت أن الفئات المستهدفة في البرنامج هي الشباب من الجنسين، والباحثين عن فرص عمل، بالإضافة إلى أصحاب الإرادة من ذوي الهمم، المرفوضين من «تكافل وكرامة»، وكذلك المستفيدين منه.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تجهيز وحدات وحاضنات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية وإنتاج قيمة مضافة من الخامات والمواد الأولية المحلية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين من البرامج والربط بقاعدة بيانات موحدة لزيادة الفاعلية وتنسيق جهود الشركاء، منهجية البرنامج تقوم علي التعاون مع مجموعة من الشركاء من مختلف القطاعات من الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة شركاء التنمية الاقتصادية المحلية والتي تسمح بالتعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة في الاقتصاديات المحلية.